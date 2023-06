On commence avec la Drift Cup à l’anneau du Rhin :

La Drift Cup est de retour et, pour l'occasion, une centaine de pilotes, parmi les meilleurs pilotes européens, seront présents pour offrir un spectacle spectaculaire !

Au programme : un round du championnat européen de drift, une exposition de voitures, un show freestyle FMX, un feu d'artifice le samedi soir, ainsi que de nombreuses animations pour toute la famille. Restauration et buvette seront disponibles sur place.

La Drift Cup aura lieu le samedi à partir de 8h et le dimanche de 9h à 18h au circuit de l'Anneau du Rhin à Biltzheim. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.driftcup.eu.

Le match des légendes, c’est demain à Mulhouse :

Un match des légendes est organisé ce samedi pour célébrer le 130e anniversaire du FC Mulhouse, l'un des plus anciens clubs de football en France.

Ce sera un match extraordinaire opposant les légendes du FCM aux légendes de l'équipe de France, avec des champions tels que Jean-Pierre Papin, Emmanuel Petit et Frank Leboeuf. Un véritable spectacle pour tous les fans de football ! Le coup d'envoi sera donné à 16h au stade de l'Ill à Mulhouse.

En parallèle, de nombreuses autres animations sont prévues. Les portes du stade ouvriront à 11h30.

Solirun’s à Colmar :

Solirun's est une course solidaire destinée aux enfants et aux jeunes adultes en situation de handicap. Les participants sont invités à courir une distance de 500 m à 2 km, mais en réalité, la distance importe peu. L'essentiel est d'offrir à ces jeunes un moment sportif, une occasion de se dépasser.

Nous vous invitons tous à venir les encourager ce dimanche matin à la base nautique Colmar-Houssen. En plus de la course, plusieurs animations seront organisées. Le premier départ est prévu à 9h pour les enfants et à 10h30 pour les jeunes adultes. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site www.le-sportif.com.