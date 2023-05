Le Festival Château et Légende qui continue :

Alsace Collectivité Européenne organise un événement sur le thème des "Dragons" cette année, avec de nombreuses animations en rapport avec ce mythe fantastique. Des spectacles, des visites guidées, des projections de films, des concerts et même des fêtes d'époque sont au programme, et ce jusqu'au mois de juillet.

Les châteaux du Hohlandsbourg, du Haut Koenigsbourg, du Lichtenberg et du Fleckensteun participent à ce festival. Pour connaître le détail de leur programmation, vous pouvez consulter les sites officiels de chaque château. Ne manquez pas cette occasion de découvrir l'Alsace sous un angle fantastique et ludique !

Conférence sur les affaires criminelles à Eschentzwiller :

Les faits divers passionnent les Français, et les Alsaciens ne font pas exception. Ce soir, à partir de 20 heures, Jean-Marc Lalevée, conférencier de Munster, va relater certains des crimes qui ont ému notre région au cours des deux derniers siècles. Cette soirée s'annonce comme un mélange entre "Faites entrer l'accusé" et "Secret d'histoire".

Malgré la gravité des sujets abordés, l'auteur a promis d'y ajouter une touche d'humour et de légèreté pour rendre la présentation plus accessible. La conférence aura lieu au Dorfhüs d'Eschentzwiller, et l'entrée est libre pour tous. Ne manquez pas cette occasion de découvrir l'histoire criminelle de l'Alsace sous un nouvel angle !

Le P’tit citoyen : l’écologie à découvrir à Hésingue :

Pour la troisième année consécutive, La Comète de Hésingue organise un événement exceptionnel pour les enfants : "Le P'tit Citoyen". La salle de spectacle s'engage à véhiculer des valeurs de partage, d'ouverture sur le monde et de tolérance auprès des plus jeunes, et c'est précisément l'objectif de ce programme. Ces valeurs sont transmises à travers plusieurs spectacles, films et concerts, avec une thématique différente chaque année. Cette année, la thématique est l'écologie.

Ce soir, ne manquez pas la projection gratuite du film documentaire "Supertrash" de Martin Esposito. Le film aborde la problématique du tri des déchets et du développement durable en France, un sujet essentiel pour sensibiliser les enfants aux enjeux écologiques actuels. Le rendez-vous est fixé à 20h30 à La Comète de Hésingue. Profitez de cette occasion pour découvrir le programme complet du P'tit Citoyen et encourager les valeurs citoyennes chez les plus jeunes.