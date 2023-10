L’enquête “Tour sombre” au château du Haut Koenigsbourg

L'enquête "Tour sombre" au château du Haut Koenigsbourg est une expérience de jeu unique. Dans des équipes composées d'un maximum de 8 personnes, vous devrez résoudre une série d'épreuves et d'énigmes pour sauver le donjon menacé du château du Haut Koenigsbourg, qui est sous la menace de forces maléfiques. Cette expérience de jeu crée une ambiance captivante, parfaitement adaptée à l'approche d'Halloween.

La "Tour sombre" combine les éléments d'une Murder party et d'un Escape Game, offrant ainsi une enquête immersive et palpitante. Elle est accessible dès l'âge de 12 ans et dure environ 1 heure et 15 minutes. Neuf sessions sont organisées chaque jour au château du Haut-Koenigsbourg.

La Fête de la science cette semaine en Alsace

En ce qui concerne la "Fête de la science" de cette semaine en Alsace, il s'agit de la 32e édition de cet événement. De nombreuses activités sont prévues pour les enfants et les adultes, permettant aux chercheurs de partager leur quotidien, leurs travaux et leurs innovations avec le public. Cette année, la thématique tourne autour du sport et de la pratique sportive, en l'honneur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Les festivités se dérouleront jusqu'au 16 octobre à Mulhouse, Riedisheim, Kingersheim, et d'autres endroits. Vous pouvez trouver le programme complet de la "Fête de la science" sur www.fetedelascience.fr.

Collecte mobile de don du sang

Enfin, un rappel important concerne la collecte mobile de don du sang. Il est crucial de donner régulièrement tout au long de l'année pour répondre aux besoins des malades, car les dons sont en constante demande, avec 10 000 dons nécessaires chaque jour en France. Aujourd'hui, une collecte est organisée à St Louis entre 15h30 et 19h. De plus, demain, un événement majeur se tiendra en collaboration avec les Vitrines de Colmar. Cette collecte se déroulera de 10h à 19h dans la salle des Catherinettes à Colmar.

Pour donner, il faut être majeur, en bonne santé et se munir d'une pièce d'identité. Il est essentiel de contribuer à cette noble cause pour sauver des vies.