C’est demain, samedi 23 octobre, que le parc du Petit Prince situé à Ungersheim, lance sa nouvelle saison Halloween !

Pour l’occasion, le parc va revêtir ses plus beaux habits d'automne et les équipes ont mis les petits plats dans les grands comme l’explique Anaïs Wrobel, responsable communication et marketing au parc du Petit Prince : " on a pris 5 tonnes de citrouilles, des tonnes d'araignées, de squelettes et autres décors fabuleux pour pouvoir fêter Halloween au parc du Petit Prince. Ca va être déjà très beau visuellement parce que les couleurs d'automne sont magnifiques ici en Alsace et en plus, il y a le décor du parc qui s'invite. On va vraiment pouvoir faire une belle fête d automne."

Précisons que halloween ou pas, l' esprit du parc ungersheimois reste le même : un esprit familial. "C'est très important pour nous de garder cet esprit familial, on ne veut pas effrayer les enfants. Ce sont vraiment de doux frissons de plaisir, comme ce que les enfants aiment vivre à Halloween. C’est une initiation à cet univers un peu étrange de sorcières et de monstres mais de monstres gentils " précise encore Anaïs.

Outre les décors fantastiques, le parc a thématisé plusieurs attractions. Il y a par exemple « Métamorphose-toi en froussard » ou encore « La crypte » à découvrir... Mais également, cette attraction inédite : le Manoir : " c’est un escape game mis en place dans une ancienne attraction qui est faite exprès pour Halloween, où il va falloir en l' espace de quelques minutes résoudre une énigme assez mystérieuse, un peu frissonnante mais complètement adaptée aux enfants."

Le niveau de l’énigme est ajustable en fonction du public. Il y a un niveau enfant un niveau adulte. Le maître du jeu ajustera en fonction du public ou de vos demandes. Particularité de cet escape game, il est covid compatible ! “ Notre régisseur général a trouvé des solutions avec des faisceaux lumineux, des détecteurs de présence ou de poids qui vont déclencher des indices. C ests une grande première au niveau national et on va pouvoir vivre cette expérience dans cet escape game de manière complètement ludique et sans rien touché” explique encore Anaïs Wrobel avant de nous annoncer avec joie le retour de la grande nocturne halloween cette année, une soirée ponctuée d’animation jusqu’à 22h le 31 octobre : “On aura des animations et surtout l'ouverture du labyrinthe en nocturne. Lieu complètement magique parce qu' il y a un très bel effet de lumière, des personnages qui viennent à la rencontre des visiteurs et c' est une très belle expérience que je vous conseille vivement de vivre.”

La saison halloween du parc du Petit Prince à Ungersheim débutera demain, samedi 23 octobre et s’achèvera le 7 novembre .

Ouverture du parc tous les jours de 10h à 17h.

Plus d’infos sur parcdupetitprince.com

Pass sanitaire obligatoire.