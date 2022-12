C'est une terrible annonce que vient de faire Céline Dion : elle est atteinte d'un "trouble neurologique très rare". Maladie très invalidante qui lui pose notamment beaucoup de problèmes avec ses cordes vocales. Pour se focaliser sur sa santé, la chanteuse est contrainte de reporter à nouveau sa tournée européenne à 2024. Pour l’instant, ses concerts à Paris en septembre prochain sont maintenus. Sa participation au festival des Vieilles Charrues elle est annulée.

Céline Dion assure qu’elle va se reposer et tout faire pour revenir le plus vite possible en meilleure forme.