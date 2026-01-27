DJ Snake annonce être dans l’obligation d’annuler les prochains concerts de sa tournée internationale en raison d'un "problème de santé". Un problème pour lequel il doit se faire opérer en février. Il est annoncé comme tête d'affiche dans plusieurs festivals en France cet été, comme à Toulouse, Cannes ou au château de Chambord. « Je dois revenir à 100% et c'est la seule manière » d'y arriver, a-t-il expliqué.

Avec plus de 40 milliards de streams, DJ Snake est l'un des artistes français les plus écoutés à l'international. En 2025, il a rempli le même soir le Stade de France puis l'Accor Arena. Son dernier album, « Nomad », est paru en novembre.