Course de la Sainte Barbe 2025 à Wittelsheim
Le dimanche 16 novembre 2025, la ville de Wittelsheim accueillera la 23ème édition de la Course de la Sainte Barbe, un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de course à pied, qu’ils soient débutants ou confirmés, adultes, enfants et handisports. Organisée par le service des sports de la ville, cette course emblématique attire chaque année entre 600 et 800 participants. La Course de la Sainte Barbe est ouverte à tous, pour une journée sportive conviviale. Course de la Sainte Barbe 2025 à Wittelsheim© Wittelsheim Course de la Sainte Barbe 2025 à Wittelsheim Défier le bitume sur un parcours de course de 10 km ! Chaque année, les coureurs apprécient la boucle tracée à travers les cités de Wittelsheim, un parcours idéal tant pour la performance que pour le plaisir de courir. Le tracé de la course du 10km a été mesuré officiellement. Informations pratiques : • Catégories : adulte, enfant, handisport • Horaires : Enfants 8h45 / Handisport 9h45 / 10km 10h • Inscription : 10 € pour les adultes / 2 € pour les enfants (lien pour les inscriptions Sporkrono sur le site internet de Wittelsheim) Le tirage au sort des dossards viendra clore cette journée sportive, dans une ambiance conviviale qui fait tout le charme de la Course de la Sainte Barbe. Rendez-vous, le 16 novembre à la salle Albouy, pour partager ensemble cette célèbre course de la Sainte Barbe !
Lieu
68310 Wittelsheim
Date
du 16 novembre 2025 à 8h45
au 16 novembre 2025 à 12h00