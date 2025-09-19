Craquage - Marion Mézadorian
« Craquage », c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, Vous. Ce jour-là on le sent, c’est la goutte de trop, on craque : on déballe tout et ça fait un bien fou ! Incarnant toute une galerie de personnages à bout, Marion Mezadorian nous donnerait presque envie de craquer nous aussi. Un seule en scène drôle, jouissif, émouvant. Après des cours d’art dramatique au Cours Florent, puis au Point-Virgule, elle joue dans différentes pièces de théâtre classiques et contemporaines et créé ses propres one woman show. Plein : 15€ | Réduit : 12€ | Moins de 17 ans : 10€
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 10 avril 2026 à 20h00
au 10 avril 2026 à 21h10
Organisateur