C’est ce qui s’appelle touché le jackpot ! Le portugais Cristiano Ronaldo vient de signer une prolongation de deux saisons en Arabie Saoudite, au même tarif que le bail précédent, soit 400 millions d’euros jusqu’en 2027. Il n’en fallait pas moins pour permettre au footballeur de devenir le premier footballeur milliardaire avec une fortune estimée aux alentours de 1,4 milliard d’euros selon le média spécialisé dans la finance Bloomberg