Daft Punk fait son entrée dans l’univers de Fortnite avec une collaboration officielle baptisée The Daft Punk Experience. Cette expérience immersive permettra aux joueurs d’explorer 31 morceaux du catalogue du duo électro français, avec en supplément des tenues personnalisées, des soirées dansantes et la possibilité de remixer leurs titres emblématiques.

Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie événementielle de Fortnite, qui a déjà accueilli des artistes comme Gorillaz le mois dernier, ou encore Sabrina Carpenter, Lady Gaga, The Weeknd et Bruno Mars ces deux dernières années.