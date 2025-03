Alors qu’il a sorti il y a qq jours le titre Next Summer, Damiano David vient tout juste d’officialiser la sortie de son album FUNNY little FEARS. La sortie est prévue pour le 16 mai prochain.

Funny Little Fears, veut dire Drôles de petites peurs. Damiano David explique avoir de pleins de choses : peur des hauteurs, peur de l'obscurité, peur de lui -même et des mauvais choix qu’il pourrait faire. Et cet album est une sorte de manuel pour lutter contre ses peurs.

Damiano David pourrait se produire à la finale du concours de l'Eurovision à Bâle en mai prochain. Des discussions sont en cours. Initialement, Céline Dion était pressentie pour une prestation mais elle a finalement décliné l'invitation des organisateurs. La star aurait refusé à cause de sa santé fragile.