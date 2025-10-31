Voilà une belle nouvelle !

L’actrice Dove Cameron, 29 ans et la star de la pop Damiano David, 26 ans, ont passé le cap des fiançailles, selonle site TMZ. Le couple n’a pas confirmé la nouvelle mais le site s’appuie sur des sources proches du couple.

Et puis récemment l’actrice a récemment posté sur les réseaux un message plein de tendresse adressé à son futur époux pour célébrer leurs deux années de relation : «Les deux plus belles années de ma vie. Je suis émue aux larmes au moins une fois par semaine, car la vie est devenue tellement plus belle grâce à toi. Je t'aime d'une façon qu'aucun mot ne saurait exprimer, mais je n'arrêterai jamais d'essayer.»