Daniel Radcliffe, le tout premier interprète d’Harry Potter au cinéma, a envoyé une lettre à Dominic McLaughlin. C’est le jeune acteur choisi pour incarner le sorcier dans la future série HBO. Une sorte de passage de baguette. Daniel Radcliff lui a écrit pour lui dire qu’il espère qu’il vivra une excellente expérience, encore meilleure que la sienne. Le jeune acteur Dominic a répondu par un message très gentil. En découvrant les premières photos de Dominic McLaughlin et de ses camarades, Daniel Radcliffe explique qu’il n’a pas pu retenir son émotion parce que quand il a commencé à interpreter Harry Potter , ils avaient le même âge : 11 ans.

Pour rappel, le tournage de la série "Harry Potter" a commencé en août dernier, dans les studios de Warner Bros., au nord de Londres. Sortie prévue en 2027.