Le rappeur canadien a décidé d’investir dans le poulet végétal. Concrètement, Drake a investi dans la société Daring Foods Inc., basée à Los Angeles et spécialisée dans le poulet végétal. On ne connaît pas le montant exact de cet investissement mais d’ici quelques années, le business du poulet végétal devrait atteindre 8 milliards de dollars. Drake devrait faire de gros bénéfices.