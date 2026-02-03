Dany Boon tournera sa première série avec Netflix. Une série pour laquelle il sera réalisateur et acteur. Ce sera un projet très « ch’ti » intitulé Johnny Biloute, qui raconte la vie d’un club de motards. Lui jouera un biker nommé Rudy, prêt à tout pour défendre son club de motards et la mémoire de son idole Johnny Hallyday ».

Le tournage est annoncé pour avril 2026 dans le département du Nord et en Belgique, a précisé Netflix. A ce stade, aucune date de diffusion n’est disponible.