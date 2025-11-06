David Beckham a été fait officiellement “Chevalier. La nomination avait été confirmée en juin dernier mais la cérémonie officielle se faisait attendre. C’est désormais chose faite !

David Beckham a été décoré par le roi Charles III en personne lors d'une cérémonie au château de Windsor.Il est donc officiellement chevalier pour ses services dans les domaines du sport et de la philanthropie. Il faut désormais l’appeler «Sir» et son épouse «Lady». «C’est vraiment un grand moment», a déclaré la star du football.

l’ancienne Spice Girls avait partagé sa fierté dans un message enthousiaste sur les réseaux sociaux : «Tu as toujours été mon chevalier servant, et maintenant c’est officiel. Sir David Beckham ! Quel honneur ! Je suis si fière de toi !»