C’est le 12 septembre dernier que David Guetta annonçait son concert événement au stade de France. Sans surprise, les dates prévues les 12 et 13 juin 2026 ont affiché complet en seulement qq minutes. Si vous faites partis des déçus, vous serez ravis d’apprendre que finalement David Guetta ne fera non pas une, non pas 2 mais bien 3 concerts au stade de France. Il annonce une nouvelle date le 11 juin pour présenter son ultimate Monolith Show.

La prévente débute ce 01er octobre à 9h avant une mise en vente générale demain 10h. Les prix des billets pour le concert de David Guetta vont de 49.90 € à 106 €, comme l’affiche le Stade de France.