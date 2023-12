Le célèbre DJ français, mondialement reconnu, fait une transition remarquable des clubs d'Ibiza au majestueux château de Chambord, l'un des plus grands et des plus magnifiques châteaux de la Loire. David Guetta a été choisi comme premier invité du Chambord Live, un festival prestigieux inauguré en 2022, ayant déjà accueilli des artistes tels qu'Imagine Dragons et Sting.

Pour avoir la chance d'assister à la prestation de David Guetta, les billets seront disponibles à l'achat entre 78 et 133 euros. La mise en vente officielle débutera le 6 décembre à 10 heures. L'année dernière, les 30 000 places disponibles se sont vendues en à peine une dizaine de minutes.