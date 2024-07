Le DJ français David Guetta a exprimé son étonnement de ne pas avoir été sollicité pour participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il aurait aimé en faire partie et ne comprend pas pourquoi il n'a pas été invité. Il rappelle qu'à l'échelle mondiale, il figure toujours parmi les artistes les plus écoutés, se classant entre la 4e et la 15e place.

Ce week-end, David Guetta a été applaudi par 30 000 personnes à Chambord malgré la pluie. Il se produira dimanche aux Eurockéennes de Belfort pour un show extraordinaire.