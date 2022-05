L’escalade a plus que jamais le vent en poupe ! On en veut pour preuve la multiplication des salles d’escalade dans le Haut-Rhin.

Coup de projecteur aujourd’hui sur l’une d’entre elle : la salle Climb Up de Wittenheim.

Ouverte il y a 9 mois, elle propose aux grimpeurs une approche ludique de l’escalade. Des grimpeurs aguerris mais aussi et surtout des novices comme l’explique William Nequaçaur, co-directeur de la salle Climp Up Mulhouse / Wittenheim : “ Ça peut être une découverte et c' est généralement découverte. Les personnes qui viennent dans cette salle sont des non initiés qui sont piqués par la curiosité de la salle et qui veulent se lancer. On a un mur adapté aux jeunes enfants et un autre qui fait 15m, histoire de prendre un peu de hauteur”

En tout, ce sont près de 200 blocs et 220 voies accessibles à tous, 2 400 m² de surface grimpable. Une voie de vitesse complète l’ensemble. Bref de quoi s’adonner pleinement et à son niveau à la pratique de l’escalade.

La salle est donc ouverte depuis 9 mois, depuis début juillet dernier précisément . Le rythme de croisière espéré n' est pas totalement atteint mais l' activité est déjà satisfaisante : “ C’est encore un peu en dessous mais en même temps qu' est ce que réellement l’objectif final ? Aujourd' hui si vous venez un samedi ou un dimanche, vous verrez que la salle est pleine et qu’elle est connue de pas mal de gens à Wittenheim et alentours et c' est ça qui est chouette.” précise le co-directeur de la salle.

Cette salle climb up se situe à Wittenheim, tout près de Décathlon et Cultura. Les murs de grimpent sont accessibles de 10 h 00 à 23 h 00 du lundi au vendredi – de 9 h 00 à 20 h 00 le samedi et dimanche.

Toutes les infos sont à retrouver sur https://mulhouse-wittenheim.climb-up.fr