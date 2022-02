L’épidémie Covid-19 poursuit son reflux en France. Les taux d’incidence continuent de baisser, s'établissant à 646 cas pour 100 000 personnes en France. 744,2 dans le Haut-Rhin. L’amélioration permet donc d’alléger encore un petit peu les mesures. Un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires entre en vigueur.

Premier allègement : Fin du port du masque dans les lieux soumis au pass vaccinal.

Depuis ce matin, fini le masque au cinéma, dans les bars, restaurants, salle de spectacle aussi ….

En revanche, le masque doit être porté en entreprise ( sur son lieu de travail), dans les magasins, les administrations, les services publics et les transports.

Deuxième allègement : Un seul test pour les cas contact vaccinés

Un seul test devient nécessaire 2 jours après avoir été déclaré cas contact, pour les personnes vaccinées. Il fallait en faire trois jusqu'à maintenant.

Pas de changement par contre concernant la durée d'isolement en cas de test positif : les personnes positives ayant un schéma vaccinal complet et les enfants positifs de moins de 12 ans, quel que soit leur statut vaccinal, doivent s'isoler strictement pendant sept jours pleins après la date du début des symptômes ou de la date du test positif (résultat). Au cinquième jour, ils peuvent réaliser un test. Si celui-ci est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48 heures, il est possible de mettre fin à l'isolement au bout de ces 5 jours.

Troisième allègement : Le protocole est abaissé au niveau 2 dans les écoles

Le protocole dans les écoles passe au niveau 2. Cela permet d'enlever le masque pendant la récréation et autorise davantage de brassage entre les élèves de même niveau. Toutefois, le port du masque restera obligatoire à l'intérieur pour les personnels et les élèves de 6 ans et plus.

Concrètement, cet allègement n’est pas une nouveauté pour les élèves alsaciens. La zone B ayant repris les cours la semaine dernière, ce nouveau protocole est déjà appliqué dans les écoles de la région.

