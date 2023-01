Justin Bieber a tout simplement vendu les droits de toutes ses chansons. Le chanteur canadien a cédé son répertoire musical à la société Hipgnosis pour 200 millions de dollars. Répertoire qui comprend plus de 290 titres sortis avant le 31 décembre 2021, dont ses plus grands succès « Baby », « Sorry » et « Love Yourself ».

Il n’est pas le premier artiste à prendre cette décision. Avant lui , Bob Dylan , Bruce Springsteen ou encore les Red Hot Chili Pepers ont pris la même décision.

Justin Bieber est l'un des plus jeunes artistes à conduire une telle opération.