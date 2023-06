Nous sommes officiellement le 1er juin. Quand on pense à juin, on pense à l’été et aux vacances. Mais ce nouveau mois va surtout entraîner un certain nombre de changement chez les Français. De nouvelles mesures entrent en vigueur en ce début du mois de juin ! Pas de panique, on vous explique tout !

Nouvelle obligation de déclaration pour les propriétaires d’un bien immobilier : pour la première fois, il faudra déclarer les biens immobiliers que ce soit en résidence principale ou secondaire. Si vous êtes propriétaire, vous avez jusqu’au 30 juin pour le faire via la plateforme en ligne : impot.gouv.fr. D’après la Direction générale des Finances publiques, 34 millions de propriétaires sont concernés pour 73 millions de locaux à usage d’habitation en France.

La date limite de déclaration des revenus 2023 approche pour les Haut-Rhinois : comme chaque année, la déclaration d’impôts doit être remplie avant une date limite. Cette année, pour les Haut-Rhinois, la date limite est le 8 juin 2023 23H59 précisément.

Possibilité de résilier plus facilement son contrat d’assurance en ligne : il sera possible de résilier beaucoup plus facilement son contrat d’assurance en ligne grâce à un simple « bouton résiliation » accessible et visible sur le site internet du professionnel. En théorie, les abonnements d’électricité, de gaz ou encore de magazines et internet seront eux aussi concernés !

Un nouveau prix référence pour le gaz : fini les vieux tarifs réglementés du gaz d’Engie (TRV). La Comission de régulation de l’énergie (CRE) a publié son premier prix repère du gaz qui aura lieu le 30 juin 2023. L’objectif est d’aider les 12 millions de foyers soit 27,5 millions de personnes, à choisir le tarif le plus adapté à leur consommation et leur budget. Ce nouvel indicateur même s’il remplace le TRV, il reprend des méthodes de calcul similaire.

Une nouvelle météo : la météo des forêts : l’objectif de cet outil est simple. La météo des forêts va vous informer sur les risques d’incendie dans votre département. Sur le site Météo France, une carte sera disponible avec quatre niveaux de couleur allant de vert à noir.

Vert : risque d’incendie faible

Jaune : risque modéré

Rouge : risque élevé

Noir : risque très élevé

Stop aux arnaques financières : les professionnels de l’assurance, de la finance et de la banque enregistrés dans l’Orias, devront obligatoirement fournir un moyen de contact au public. L’objectif est de lutter contre les escroqueries financières impliquant l’usurpation de l’identité des intermédiaires. Elle permet donc aux consommateurs de vérifier si un professionnel ou un intermédiaire est autorisé à exercer seulement s’il respecte les exigences de sa profession.

N’oublions pas le site Parcoursup ! À 19h, les candidats ayant reçu des réponses positives des formations sélectionnées, devront faire le choix d’accepter ou non dans un temps impartis qui est de 2 ou 3 jours.

Ces nombreuses mesures entrent donc en vigueur aujourd’hui !

Sasha Strohmenger