Découverte de la pépinière et des entrepreneurs
La Pep's de Colmar, prépinière d'entreprise vous ouvre ses portes et vous propose de découvrir les coulisses de La Pep’s : son espace de coworking, ses bureaux et ses salles à la location, sans oublier les entreprises hébergées. Une découverte proposée dans le cadre de la Semaine Pleine de Pep's à Colmar. Organisée par La Pep’s de Colmar, en partenariat avec BGE Alsace-Lorraine, cette semaine dédiée à l’entrepreneuriat propose des ateliers 100 % gratuits, des rencontres et échanges avec des experts et des entrepreneurs. Tout est pensé pour vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale ! Que vous soyez au stade de l’idée, en cours de structuration ou de développement, chaque profil y trouvera son compte. Au programme : ateliers pratiques (création, visibilité web, financement, etc.), sessions de coaching, rencontres conviviales, et moments de partage pour vous donner l'élan nécessaire à votre aventure entrepreneuriale. INFORMATIONS Visite - Jeu. 20 novembre à 11h Gratuit - sur inscription 03 51 25 10 59 - contact@bge-alsace-lorraine.fr Site web : https://www.bge-alsace-lorraine.fr/agenda/semaine-peps/
Lieu
68000 Colmar
Date
du 20 novembre 2025 à 11h00
au 20 novembre 2025 à 13h00