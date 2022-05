Crédit: Wikimedia Commons by David Shankbone

Au-delà de la musique, Kanye West organise des messes régulièrement aux Etats-Unis et dernièrement il a décidé … d’ouvrir une école. Cette école s’appelle la “Donda Academy”, en hommage à sa mère. Le but de cette école : devenir un leader comme Elon Musk et faire grandir sa foi.