C’est l’une des cérémonies les plus prestigieuses au monde : la 94eme édition des Oscars s’est déroulée la nuit dernière à Hollywood avec bien sûr tout le gratin américain…. Car on vous rappelle, si besoin en était, que les oscars sont les récompenses suprêmes de l'industrie du cinéma américain.

Qui a donc été récompensé cette année ? Voici le point sur le palmarès 2022 :

Meilleur film : “CODA” Ce film à petit budget est tout simplement l’adaptation du film français “La famille Bélier”. La victoire de ce film permet à Apple TV+ de devenir la première plateforme de streaming à l'emporter aux Oscars.

Meilleur acteur : Will Smith, couronné meilleur acteur, pour son rôle dans « La Méthode Williams ».

Meilleure actrice: L'Américaine Jessica Chastain a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour « Dans les yeux de Tammy Faye ».

Meilleure réalisatrice: La cinéaste néo-zélandaise Jane Campion sacrée pour son film “The power of the dog”.

Meilleur second rôle masculin : l’acteur Troy Kotsur pour son interprétation dans « CODA ». L'artiste devient le premier acteur masculin sourd à remporter un Oscar pour un second rôle

Meilleur second rôle féminin : L'actrice américaine Ariana DeBose pour sa reprise du personnage d'Anita dans “West Side Story”.

Meilleur film d’animation : La magie Disney a une nouvelle fois opéré aux Oscars. « Encanto, la fantastique famille Madrigal » a remporté le prix du meilleur film d'animation.

Outre la distribution des récompenses, cette cérémonie des Oscars a été marquée hier par un incident . L’animateur Chris Rock s’est aventuré à faire une blague sur Jada Pinket Smith, femme de Will Smith, précisement sur sa coupe de Cheveux. L’acteur Will Smith n’a tout simplement pas apprécié. Il s'est levé et a giflé le présentateur avant de présenter ses excuses un peu plus tard.

La scène tourne en boucle depuis ce matin sur les réseaux sociaux.