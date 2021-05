Crédit: Wikimedia Commons by dvsross

Après plusieurs semaines de rumeurs, les ex seraient bel et bien à nouveau ensemble, 15 ans après leur séparation. Des proches des deux stars ont révélé à la presse qu’ils étaient retombés amoureux l’un de l’autre. Ils seraient très régulièrement ensemble seulement ils préfèrent ne pas officialiser leur relation pour l’instant, notamment à cause de la pression médiatique. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles ils s’étaient séparés à l’époque.