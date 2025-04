Tout est parti en quelques minutes seulement. Les 90.000 places pour les six concerts de Lady Gaga en France, à Lyon, puis à Paris, se sont écoulées à une vitesse dingue. Comme pour chaque concert de grande star, les fans ont eu parfois toutes les peines du monde à accéder à la billetterie, et ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux.

Cette tournée démarrera à Las Vegas, les 16 et 18 juillet. Elle passera notamment par New York, Toronto,Londres, ou encore Berlin. Chez nous en France, la chanteuse se produira les 13 et 14 novembre à la Lyon et les 17, 18, 20 et 22 novembre à l’Accor Arena de Paris, pour porter son dernier album, Mayhem sorti le 7 mars dernier. Avant cela, la pop star donnera un concert géant sur la plage de Copacabana à Rio, comme Madonna l'année dernière.