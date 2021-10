Depuis Jeudi, vous pouvez regarder la nouvelle série documentaire de Demi Lovato "Undefined with Demi Lovato”. Une série qui se penche sur les phénomènes paranormaux et les extraterrestres. Lors d’une interview pour promouvoir sa série, Demi Lovato a annoncé avoir rencontré des extraterrestres et elle a dit d’eux qu’ils sont bienveillants et très intelligents et surtout qu’ils veulent ce qu’il y a de mieux pour notre planète.