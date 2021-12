L’heure est à la consternation à Ottmarsheim et pour cause. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 décembre, un ou plusieurs individus ont détruit des décorations de Noël. Un geste d’autant plus incompréhensible que ce sont les décorations fabriquées par les enfants de la commune qui ont été détruits : les maisonnettes, les décos, les personnages du conte "le Cadeau du Pêcheur", les poteaux et barrières ont été dégradés. Rien n’a été épargné !

Le maire, Jean Marie Behe et le premier adjoint, Frédéric Ehret notamment ont fait le tour des dégradations avec un sentiment de colère. Ils ont condamné ces incivilités, indiquant qu’il est inacceptable que le travail des agents communaux soit bafoué et piétiné avec autant d’irrespect. Les élus annoncent qu’une plainte sera déposée auprès de la gendarmerie

En attendant, la mairie d'Ottmarsheim lance un appel à témoins après cet acte de vandalisme.