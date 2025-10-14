Les rumeurs de romance s’intensifient autour de la chanteuse Katy Perry et de l’ancien premier ministre canadien Justin Trudeau.

Katy Perry et Justin Trudeau avaient déjà éveillé les soupçons au mois de juillet lors d’un dîner en tête-à-tête à Montréal. Deux jours plus tard, l’homme politique de 53 ans avait assisté au concert Lifetimes Tour dans la ville canadienne. Cette fois, le Mail on Sunday a publié des photos de Katy Perry et Justin Trudeau sur le yacht de la chanteuse au large de Santa Barbara, en Californie. On y voit la pop star et l’ancien premier ministre du Canada enlacés et s’embrassant.

La star de 40 ans s’est séparée d’Orlando Bloom en juin, tandis que l’homme politique a mis fin à ses 18 ans de mariage avec Sophie Grégoire en 2023.