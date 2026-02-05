Thimothée Chalamet et Kilie Jenner est un couple connu pour sa grande discrétion. Ce couple alimente aujourd'hui les spéculations autour d’un éventuel mariage après plusieurs signes ambigus lors d’événements publics. Durant les fêtes de fin d'année, les internautes ont remarqué des photos avec des décors ressemblant à un mariage. Et puis lors de la cérémonie des Golden Globes, un marque-place portant le nom de "Kylie Jenner-Chalamet" était inscrit à leur table. Aux dernières nouvelles, rien n'a été confirmé.

Alors se sont-ils mariés en secret ? Sont-ils sur le point de le faire ? Nous ne sommes probablement pas prêts de la savoir. Rappelons que malgré des rumeurs persistantes, ils ont mis 2 ans à officialiser leur histoire d’amour !