Cyril Hanouna, candidat à la prochaine présidentielle ! C’est la rumeur qui secoue tous les réseaux sociaux et les médias depuis hier. Depuis que la une du futur Valeurs actuelles a été publiée par le journaliste Clément Garin. On y voit une photo de l'animateur avec le titre « 2027 Le candidat Hanouna ». L’hebdomadaire annonce un dossier complet dédié à Cyril Hanouna et ses ambitions politiques, avec même un « budget et un programme détaillé ».

Cyril Hanouna a promis de tout dire demain, mercredi 30 avril !