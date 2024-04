Zendaya et Sydney Sweeney, les vedettes de la série "Euphoria", pourraient rejoindre le casting du prochain film "James Bond" en tant que grandes favorites. À 26 ans, Sydney Sweeney a brillé dans "Anybody but You", un succès surprise au box-office de l'année dernière, tandis que Zendaya est célèbre pour ses rôles dans "Dune" et "Spiderman". Par ailleurs, l'acteur Aaron Taylor-Johnson est également envisagé pour incarner le célèbre espion.