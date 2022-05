Disparition inquiétante dansle Haut-Rhin :

Benoit Pelletier, 37 ans, n'a plus donné signe de vie depuis ce samedi 21 mai. Il est parti avec sa moto, laissant derrière lui des messages inquiétants. Sa moto a été retrouvée un peu plus tard dans l'après midi dans le secteur de Soultzbach-les-Bains, dans la vallée de Munster.

Les autorités précisent que cet habitant de Jungholtz est arrivé récemment dans la région. Il n’est pas familier du massif des Vosges.

Si vous avez des informations sérieuses, merci de contacter la brigade de Soultz. de Gendarmerie de SOULTZ-HAUT-RHIN - Tél. : 03 89 76 92 01 ou de composer le 17.

Description : 1,75 m, de corpulence maigre, yeux verts, grains de beauté distinctifs sur le visage, cheveux châtains foncés (presque noirs) courts sur les côtés et un peu plus longs sur le dessus (cf. photo en PJ), moustache épaisse vintage (très reconnaissable) et barbe fine.

Tenue vestimentaire (susceptible d'être portée au moment de la disparition) : pantalon noir, veste légère pour faire de la moto, chaussures (type basket) Vans noirs avec liseret jaune à l'arrière ; casque de moto blanc avec tâches argentées.