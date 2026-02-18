Après 18 ans de mariage, Jessica Alba et Cash Warren sont officiellement divorcés. La star des 4 fantastiques et l’homme d’affaires s’étaient mariés en 2008 après quatre ans de relation. C’est en 2024 qu’ils se sont séparés et cette fois, ils ont signé les papiers de leur divorce évoquant des différends irréconciliables. L’ancien couple partagera la garde de leurs 3 enfants âgés de 8 à 17 ans. Ils n’auront pas à se verser de pension alimentaire mais Jessica Alba devra verser en deux fois 3 millions de dollars à son ex-mari pour ré-équilibrer le partage des biens.