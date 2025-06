Un nouveau son pour célébrer la victoire du PSG en Ligue des champions. Après le succès des Parisiens face à l'Inter Milan (5-0) en finale ce samedi à Munich, DJ Snake et le rappeur Niska ont mis en ligne "PSG Boyz Freestyle", un titre pour fêter la première étoile du club.

DJ Snake n'a jamais caché sa passion pour le PSG et s'est même offert le luxe de soulever le trophée sur la pelouse, avec Teddy Rinner. Il a évidemment félicité le club : «C’est le plus beau soir de ma vie, on est fier d’eux, l’état d’esprit est incroyable et les petits princes sont devenus rois. On a souffert, mais on est resté fidèle à notre club et ce soir c’est une grande célébration et on est content», a-t-il déclaré.