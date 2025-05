Le DJ français s’est exprimé sur son concert prévu ce samedi soir. Un concert qui affiche complet et qui s’annonce énorme.

DJ Snake sera face à plus de 80 000 personnes pendant plusieurs heures pour son concert au Stade de France, puis il y aura l'after à l'Accor Arena. Et pour lui, il n’y aura pas plus grand, il n’y aura pas plus beau que ce concert. Donc, il annonce qu'il s'agit probablement de son dernier concert à Paris en solo.

DJ Snake ne veut pas redescendre en gamme après ce concert !