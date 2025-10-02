Doja Cat vient tout juste de sortir son 5eme album “Vie”. Et déjà elle dévoile une immense tournée mondiale en 2026. Baptisée Tour Ma Vie World Tour, cette série de concerts s'annonce comme la plus ambitieuse de sa carrière, avec des dates en Amérique latine, en Asie, en Amérique du Nord mais aussi en Europe. Pour les fans français, la star sera en concert le 6 juin à la LDLC Arena de Lyon, puis le 9 juin à l'Accor Arena de Paris.

Le "Tour Ma Vie World Tour" marque la plus grande tournée de Doja Cat à ce jour et sa première fois en tête d'affiche dans plusieurs régions