VOGUE Taiwan : 腮紅要打在鼻子上!饒舌歌手Doja Cat教你美人魚風「E-Girl病容妝容」|大明星化妝間

L’artiste s’est confié sur sa santé mentale sur Twitter. Elle a expliqué être épuisée et n’avoir plus envie de rien faire. La raison ? Son emploi du temps hyper chargé qui ne lui laisse même pas une petite semaine pour se détendre. Depuis 3 ans, Doja Cat travaille d’arrache pied pour réussir dans la musique et elle n’a jamais pris de vacances.