Don de sang
Je me permets également de vous remettre le lien pour la prise de RDV en ligne à copier/coller : https://efs.link/ibjQz Les jours s’allongent, la nature se réveille, les fleurs bourgeonnent… et avec elles, la vie reprend partout autour de nous. Mais pour de nombreux patients, la vie dépend aussi d’un geste essentiel, qui ne connaît pas de saison : le don de sang. En donnant votre sang, vous contribuez concrètement à sauver des vies : une femme qui accouche, une personne victime d'un accident tragique ou encore un patient luttant contre le cancer. En ce printemps, et si vous faisiez éclore un geste solidaire ?
Lieu
68190 Ungersheim, Espace le Trèfle
Date
du 14 avril 2026 à 16h30
au 14 avril 2026 à 19h30