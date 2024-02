Lors de son concert à Nashville, aux États-Unis, le rappeur canadien Drake a une fois de plus démontré sa générosité. Il a fait don de 100 000 dollars à l'une de ses fans, une femme atteinte d'un cancer. Ce geste remarquable de la part du rappeur, qui a l'habitude de soutenir des associations caritatives et de surprendre certains de ses fans avec des cadeaux, témoigne de sa générosité et de son engagement envers les autres.