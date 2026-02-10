Drake a sûrement eu beaucoup de mal à digérer la défaite des New England Patriots 29-13 au Super Bowl. Le rappeur avait parié un million de dollars que l’équipe de football américain gagnerait contre les Seattle Seahawks le 8 février. Une victoire lui aurait fait gagner environ 2.950.000 dollars si les Patriots avaient gagné. Visiblement lui était vraiment sur de lui !

Sauf que Drake n’ a pas vraiment la main chanceuse en termes de pari sportif. Il est abonné au défaite et sur les réseaux sociaux, les internautes parlent d’une malédiction. En 2016, il a perdu un pari de 600.000 dollars contre French Montana lors de la finale de basketball de la NBA. En 2022, il a vu un million d’euros partir en fumée lors de la coupe du monde de football.