Après la sortie de son tout nouvel album ce vendredi, Drake a pris tout le monde de court ce week-end en annonçant une pause "d'un an ou plus" dans sa carrière musicale. Le rappeur âgé de 36 ans a évoqué des problèmes de santé, qui ne sont pas graves mais nécessitent qu'il prenne du temps pour prendre soin de lui. Il a expliqué, "Je ne prévois probablement pas de faire de la musique pendant un certain temps, je vais être honnête", ajoutant, "Je dois me concentrer sur ma santé et me rétablir."

En conséquence, tous les concerts de Drake prévus dans les prochaines semaines ont été reportés.