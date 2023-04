Drake a utilisé des samples de Kim Kardashian pour son nouveau single, et pas n'importe lesquels ! Le rappeur canadien a utilisé des extraits audio d'une conversation entre Kim Kardashian et sa mère à propos de sa séparation d'avec Kanye West ! On peut donc l'entendre dans le nouveau titre de Drake qui s'appelle "Rescue Me". La phrase est tirée du final de la dernière saison de L'incroyable famille Kardashian.