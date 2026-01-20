Le rappeur canadien fait actuellement le buzz après une révélation devenue virale : à chaque commande passée sur Uber Eats, l’artiste laisserait 500 € de pourboire aux livreurs. Une information surprenante qu’il a révélée lui même et qui fait réagir Beaucoup peinent à croire qu’un simple repas livré puisse rapporter une somme aussi élevée. Ils mettent en doute sa parole. Tandis que d’autres saluent un geste impressionnant venant d’une superstar du rap mondial. Pour euxc, c’est possible ! Drake étant à la tête d’une fortune, 500 dollars pour lui ce n’est pas grand chose

En tout cas cette information a eu le mérite de faire parler de lui