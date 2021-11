La troupe des Improcibles de Colmar présentent le 4ème festival international de théâtre d’improvisation amateur : le festival “Festik’heim” ! Un événement toujours très réussi qui réunit sur scène 4 troupes de théâtre d’impro. Des troupes venues d’un peu partout en Europe d’où le caractère international de la manifestation : “On fait venir plusieurs équipes de différents pays d’Europe. Cette année, ce sont les belges, les italiens et les luxembourgeois qui seront présents. Et le but est de réunir tout ce beau monde sur l’espace de 2 jours pour faire des matchs d' improvisations avec l’enjeu de désigner un vainqueur à l'issue des 2 journées" explique Vincent Marciano, l’un des membres organisateurs de Festik heim.

Pour le public, c’est la possibilité de découvrir de superbes prestations sur scène. Un spectacle unique au monde à chaque fois car les acteurs eux-même ne savent pas en montant sur scène ce qu' ils vont faire, ni dans quelle direction ils vont aller. Souvent, c'est le public qui donne le ton en choisissant des thèmes par exemple.

" L' improvisation théâtrale c’est vraiment quelque chose qui s'adresse à toute tranche d' âge notre public va vraiment de 7 à 77 ans. Même un enfant qui ne comprend peut être pas spécialement la finesse des blagues, au final il est scotché parce qu' il y a beaucoup d' énergie et c' est hyper intéressant” précise Vincent Marciano ajoutant : "On a une base de public qui est assez fidèle mais on a toujours envie bien sûr de faire découvrir cette discipline a de nouvelles personnes" ajoute Vincent Marciano.

Festikheim proposera donc 2 soirées de spectacles ces samedis et dimanches mais aussi et c'est un peu la cerise sur le gâteau un stage d’impro pour quelques curieux. “On propose effectivement un stage pour initier les personnes qui voudraient découvrir l' improvisation. Ce stage, il faut le réserver en passant par improcibles@gmail.com. C' est un stage qui s'adresse vraiment à tout le monde, ça dure 3 heures et en plus on vous offre une place de spectacle " indique avec enthousiasme Vincent Marciano.

Festik’heim aura lieu ce samedi 20h puis dimanche 15h à l'Espace rive droite de Turckheim samedi 20h Dim 15h . Possibilité de réserver sa place directement à la mairie de Turckheim au 03 89 27 61 62