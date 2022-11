La chanteuse de 27 ans a obtenu la citoyenneté albanaise. Dua Lipa est anglaise, d’origine albanaise et le président Bajram Begaj a décidé de lui donner cette double nationalité car Dua Lipa a rendu les Albanais célèbres dans le monde entier. L’artiste parle d’une joie indescriptible sur les réseaux et elle a ensuite pris une photo d’identité, relevé ses empreintes digitales et signé un formulaire de demande de carte d’identité et de passeport.