La star internationale suivie par des millions d’abonnés dans le monde sur ses réseaux a publié une photo avec un produit français! Un produit breton : Dua Lipa s’est affichée avec des chips de la marque morbihannaise Brets sur Instagram. Un compte suivi par plus de 88 millions de personnes… offrant une large visibilité à l'entreprise bretonne.

Il ne s'agit pas là d'un partenariat rémunéré, mais simplement d'un coup de projecteur sur les chips made in Pontivy, que visiblement Dua Lipa aime déguster.

Pour info, Dua Lipa aime manger des chips Brets goûts "fromage du Jura", "poulet braisé" et "miel moutarde".