(é)Mouvoir - Cie Entre eux deux rives
Dans ce spectacle en trois dimensions pour les tout-petits dès 6 mois, le public, étendu et détendu, est invité à une exploration sensorielle de l’espace. Sentir la pluie sur sa peau, caresser la mousse, traverser de grandes herbes, s’étendre sur un tapis de feuilles… Les enfants, accompagnés de leurs parents, sont conviés à se déplacer d’un coin à l’autre de l’espace pour explorer, s’installer, expérimenter. Des jeux de lumière, de marionnettes, d’installations sonores viennent compléter cette jolie scénographie. Une invitation à l’éveil et l’exploration des sens de l’enfant !
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 4 février 2026 à 10h30
au 4 février 2026 à 11h00
Organisateur